F1, Vettel: ‘A Monza lotteremo anche per i tifosi Ferrari’

“Speriamo di poter tornare alla normalità però sappiamo anche che questo tipo di piste per la loro natura ci danneggiano. Siamo qui a lottare anche per i tifosi. Cercheremo di fare il massimo, però è difficile crearsi aspettative eccessive a Monza”. E’ l’impegno preso da Sebastian Vettel in vista del suo ultimo Gp a Monza alla guida di una Ferrari. “Sarà tutto molto complicato, non avremo il supporto dei fan lungo la pista ma faremo di tutto per mettere insieme il miglior week end di gara possibile”, ha promesso il pilota tedesco in conferenza stampa.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte