F1: Vettel, lavorare sodo per restare forti e uniti

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “Dobbiamo lavorare sodo per cercare

di restare forti e uniti. Dobbiamo concentrarci sulle gare delle

prossime settimane. Non siamo forti come ci piacerebbe. Dobbiamo

vedere i lati positivi anche se non ce ne sono molti”: così

Sebastian Vettel al termine del gran premio del Belgio.

“Il fattore costante è che non eravamo molto veloci – ha

aggiunto il tedesco della Ferrari – era difficile avere un passo

decente. Dobbiamo mantenere la calma e non farci prendere dalla

frustrazione. Monza? Ha un grande significato, dovremo

continuare a lottare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte