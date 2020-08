F1: Wolff ‘non vero che Mondiale vale meno perché più corto’

(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Il boss della Mercedes F1 Toto Wolff

respinge in pieno le considerazioni sul fatto che il campionato

di quest’anno avrebbe minor significato di altri a causa della

stagione più breve. “Non credo che nessun campionato abbia meno

valore di un altro – ha dichiarato Wolff come riporta la Bbc –

si può sostenere che un campionato più corto significa meno

errori e meno gare in cui non riesci a arrivare al traguardo. Per noi e sicuramente per gli addetti ai lavori sportivi, è

prezioso come qualsiasi altro campionato”.

Lewis Hamilton è a 30 punti di distanza dal compagno di squadra

Valtteri Bottas dopo aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna,

in una stagione che a causa del Covid vedrà meno gare.

E a proposito di Hamilton è intervento sul tema del razzismo

lodando le posizioni del campione del mondo della Mercedes: “Ammiro le persone che si impegnano in quello in cui credono e

pensano di poter portare qualcosa”. (ANSA).



—

