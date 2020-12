F1: Wolff resta a guida Mercedes per altri tre anni

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – E’ l’ora degli annunci in casa

Mercedes in vista della prossima stagione di Formula 1. In

attesa che arrivi quello sul rinnovo di Lewis Hamilton (sarebbe

imminente) è arrivato quello sulla permanenza del numero uno

della scuderia tedesca Toto Wolff che resterà per altri tre anni

fino al 2023.

Intanto la Mercedes ha annunciato l’ingresso nel board dello

sponsor Ineos che ora detiene una quota del 33,3% paritaria

rispetto a quella posseduta da Toto Wolff e dal gruppo Daimler. “Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo per il Team

Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra – ha detto Toto Wolff

team principal Mercedes – è come una famiglia per me. Abbiamo

vissuto insieme così tanti alti e bassi che non riesco a

immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in

questo sport e sono molto felice di continuare insieme in questa

nuova era. Questo nuovo investimento di INEOS conferma che

l’interesse nei confronti della F1 è solido e manda un

importante segnale di fiducia a questo sport dopo un anno

difficile.

A rendere praticamente ufficiale il rinnovo del sette volte

campione del mondo inglese con la casa anglo tedesca è la stessa

Mercedes che con un tweet che lascia poco spazio alle

interpretazioni: “Annuncio a breve”, si legge in alto, accanto

all’emoticon di una mano che firma con una penna in mano. Sotto,

nella foto grande, le parole di Lewis, il cui contratto scade

alla fine di questo anno: “La mia idea è quella di restare qui

la prossima stagione. Voglio restare qui la prossima stagione.

Credo che come squadra abbiamo ancora molte cose da fare e molti

traguardi da raggiungere, nello sport ma anche al di fuori di

questo”. (ANSA).



—

