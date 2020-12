F1:Abu Dhabi;ds Ferrari Mekies,sorpresa dimissioni Camilleri

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – “Camilleri ha sempre dato un sostegno

incredibile assieme al presidente Elkann anche in una stagione

particolarmente difficile e quindi i nostri pensieri sono con

lui in questo momento”. Così il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies sulle dimissioni per motivi personali dell’ormai

ex amministratore delegato: “Ha sorpreso tutti, potrebbe aver

influito anche il periodo di positività al Covid-19. Ha dato

sempre un grande sostegno al team”. E sul rientro in Italia del

team principal Binotto: “No, non c’entra nulla la scelta di

Camilleri con l’assenza del team principal a Yas Marina. Ero con

Binotto in Bahrain, non è stato bene dopo il gran premio. Nulla

a che fare con il Covid, ma i medici gli hanno consigliato di

tornare a casa per curarsi meglio. Ma non è grave, sta bene”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte