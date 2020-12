F1:Abu Dhabi;Leclerc, vediamo se ci riesce fare passo avanti

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Giornata di lavoro intenso per

Charles Leclerc e Sebastian Vettel che nell’ultimo venerdì della

stagione hanno percorso sulle rispettive Ferrari un totale di

107 giri del circuito di Yas Marina, teatro del 17° appuntamento

del campionato 2020. “Su una pista come questa ci aspettavamo di

faticare di più, invece – ammette Leclerc – sembra che siamo nel

gruppo di piloti con i quali lottiamo abitualmente in questa

stagione. A livello di performance di certo questo non dovrebbe

essere un weekend nel quale siamo competitivi come una settimana

fa, ma per il momento direi che le cose stanno andando meglio

del previsto. Il bilanciamento della vettura cambia man mano che

il giro progredisce: tendenzialmente il grip è basso all’inizio

e poi cresce settore dopo settore. Questa notte lavoreremo sui

dati raccolti oggi e vediamo se ci riesce di fare un passo

avanti. Dal canto mio devo migliorare qualcosa sotto il profilo

della guida: mi manca ancora un po’ di velocità qua e là ma è da

domani che i tempi contano davvero”. “Abbiamo completato un bel

po’ di lavoro oggi – aggiunge l’altro pilota della Ferrari

Vettel – oggi ma credo che ce ne sia ancora parecchio da fare

perché non siamo ancora riusciti a portare le gomme nella

finestra di temperatura ideale, specie la mescola soft. Per le

qualifiche credo che ci troveremo a lottare nelle stesse

posizioni di una settimana fa. Se però riuscirò a mettere

insieme un giro molto buono potremmo anche centrare il passaggio

al Q3, che sarebbe positivo per la mia ultima gara con il team.

A tal proposito ho visto che oggi Charles ha girato con un casco

dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo volevo

ringraziare. Speriamo di poter regalare ai tifosi qualcosa per

cui gioire questo weekend”. (ANSA).



