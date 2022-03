F1:Arabia;Albon penalizzato 3 posizioni griglia Gp Australia

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 27 MAR – Il pilota thailandese Alexander

Albon (Williams), ritenuto responsabile di una collisione con il

canadese Lance Stroll (Aston Martin) durante il GP di F1

dell’Arabia Saudita, sarà penalizzato di tre posizioni sulla

griglia di partenza in Australia il 10 aprile. “La vettura N.23

(di Albon) ha tentato di sorpassare dall’interno la vettura N.18

(di Stroll) frenando in ritardo. Durante l’esecuzione della

manovra di sorpasso, la vettura N.23 ha bloccato le ruote ed ha

urtato la vettura N.18 all’apice della curva”, descrivono i

commissari di gara, che hanno deciso questa penalità. “Abbiamo

stabilito che l’auto N.23 era interamente o principalmente

responsabile della collisione”.

Stroll è arrivato 13° e penultimo nel Gran Premio dell’Arabia

Saudita, Albon non ha tagliato il traguardo ma è arrivato 14° e

ultimo.

Il GP è stato vinto dall’olandese Max Verstappen (Red Bull),

davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello

spagnolo Carlos Sainz Jr. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte