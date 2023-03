F1:Australia;Leclerc,non mi aspetto miracoli per questo week-end

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Non mi aspetto miracoli per questo

week-end”. Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gran

Premio d’Australia, terza prova del Mondiale 2023 di Formula 1.

“La vettura è diversa da quella dell’anno scorso. In qualifica

siamo sempre andati bene, in gara la nostra macchina è più

difficoltosa. Credo che saremo vicini in qualifica, ma penso che

in gara sarà simile alle altre gare. C’è tanto da lavorare per

avvicinare le Red Bull” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte