F1:Austria;Leclerc, giornata difficile ma abbiamo potenziale

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Direi che è stata una giornata

difficile, anche se verso la fine delle sessioni abbiamo

riscontrato alcuni progressi in condizioni di molto carburante a

bordo”. Charles Leclerc giudica così il venerdì di libere del Gp

d’Austria con la sua Ferrari. “Vediamo se domani o domenica, a

seconda delle condizioni atmosferiche, saremo in grado di

migliorare la nostra performance anche con poco carburante a

bordo.

C’è sicuramente del potenziale negli aggiornamenti che abbiamo

portato questa settimana. Dobbiamo continuare a lavorarci su per

metterli a punto e definire tutto quello che possono darci. Sono

abbastanza contento pensando alle condizioni di bagnato previste

per domani, vediamo cosa succederà. Speriamo che sia bagnato ma

non troppo, in modo da permetterci di scendere in pista. Poi

vedremo dove saremo sullo schieramento”. (ANSA).



