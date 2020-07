(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Primo colpo di scena nel Gran Premio d’Austria. Dopo solo 11 giri dal via si ferma la corsa della Red Bull di Max Verstappen che era in seconda posizione dietro alla Mercedes di Bottas. Sorride Lewis Hamilton che era in rimonta dalla quinta posizione di partenza e ora si ritrova secondo dietro al compagno di squadra (ANSA).



