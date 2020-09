++ F1:choc Sainz,’incidente pericoloso,felice sia tutto ok ++

(ANSA) – ROMA, 13 SET – “E’ stata una situazione molto molto

pericolosa, non vorrei ritrovarmi in una situazione così

un’altra volta. Sono contento che sia andato tutto bene”. Il

futuro ferrarista Carlos Sainz tra i protagonisti dell’incidente

al Mugello che ha portato alla bandiera rossa è sotto choc per

il rischio che è stato costretto a correre: “Non auguro a

nessuno di andare a 300 all’ora e vedersi tre macchine di

fronte. Ho avuto un contatto con la Racing Point e mi ha mandato

in testa coda”. Anche Antonio Giovinazzi della Alfa Romeo è

d’accordo con Sainz: “fortuna che siamo tutti ok, è stato

davvero molto pericoloso. Abbiamo avuto fortuna”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte