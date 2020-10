F1:Germania;Leclerc,pezzi nuovi,ma non aspettiamoci miracoli

(ANSA) – ROMA, 08 OTT – “Portiamo dei pezzi dopo aver

analizzato i problemi, ma sappiamo che non c’è una soluzione

miracolosa. Servirà tempo, ma andiamo nella giusta direzione”.

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del

weekend del Nurburgring, dove si correrà il GP dell’Eifel

riguardo ai nuovi aggiornamenti della Ferrari.

Al Nurburgring sono attese temperature basse e pioggia: “Non so

come condizionerà il meteo, sicuramente con gare così ci sono

opportunità – ha detto il ferrarista – Abbiamo fatto sempre

fatica con il freddo e mai abbiamo gareggiato con temperature

così basse. Vedremo cosa succederà”. (ANSA).



