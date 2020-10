F1:Imola;Vettel “mai corso qui,tracciato non ammette errori”

(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Non ho mai gareggiato a Imola, ma

tutti conoscono questo circuito dato che è stato una presenza

fissa nel calendario per tanti anni. Nel 2006, l’ultima volta

che si è corso qui, c’ero, ma ero solo un collaudatore del team

BMW Sauber. Non ho mai nemmeno percorso a piedi la pista e

questo sarà il mio esordio assoluto”: così Sebastian Vettel, in

una nota sul sito Ferrari, si avvicina al gp di Imola. “Il

tracciato è molto bello ma non perdona gli errori – ha aggiunto

– Non vedo l’ora di guidare finalmente in questo autodromo”.

“Ho corso a Imola una sola volta, ai tempi della Formula

Renault – le parole invece di Charles Leclerc – La pista mi

piace molto e guidare qui è emozionante. Ci sono passaggi molto

tecnici, specialmente alcune curve che non concedono margine

d’errore. Credo che i piloti che non la conoscono ameranno Imola

fin da subito”.

“In questo weekend proveremo anche il formato su due giorni –

aggiunge il monegasco – anche se, ad essere onesti, abbiamo

sperimentato qualcosa di simile un paio di settimane fa, quando

non siamo stati in grado di uscire dai box a causa del maltempo

al Gran Premio dell’Eifel. Sarà interessante vedere come si

svolgerà questo weekend così compresso”. (ANSA).



—

