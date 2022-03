F1:Leclerc, ‘inizio da sogno,è riscatto atteso da Ferrari’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “Pole position, giro più veloce,

vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi

anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il

momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un

lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato

tutto bene, anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto

fare di meglio”. Così Charles Leclerc intervistato ‘a caldo’

dopo la vittoria nel Gp del Bahrain. “Grazie a tutti coloro che

ci hanno sostenuto in questi ultimi anni – ha detto ancora il

monegasco -: è stato fatto un lavoro incredibile per tornare al

top e ora sono incredibilmente felice”. (ANSA).



