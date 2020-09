F1:Mugello;Binotto’non ripeteremo Monza, celebriamo Ferrari’

(ANSA) – ROMA, 11 SET – Mattia Binotto è fiducioso in vista

del GP di Toscana, in cui la Ferrari celebrerà i 1000 GP in

Formula 1. Il Team Principal della Rossa, ai microfoni di Sky

Sport, vuole dimenticare in fretta la debacle di Monza, con le

due monoposto di Leclerc e Vettel ritirate. “La speranza è di

non ripetere Monza – ha spiegato Binotto a Sky Sport – E’ una

pista diversa, speriamo di ritrovare la competitività di inizio

stagione e sperare in un 4° posto. Leclerc ha dimostrato che

abbiamo migliori prestazioni qui al Mugello, Seb ha avuto un

buon ritmo sul long run. Tutti si devono abituare a questa nuova

pista, in qualifica sarà sicuramente un duello più serrato”.

Dopo il doppio ritiro di Monza, sono arrivati i confronti tra

Binotto e la dirigenza: “Abbiamo avuto i soliti confronti dopo

Monza, non è crisi ma bisogna stare calmi e razionali – ha detto

-.Li abbiamo avuti come nelle altre gare, anche quelle andate

abbastanza bene e ci siamo confrontati con il Presidente e

l’AD”. Infine una battuta sulle celebrazioni del 1000° GP della

Ferrari: “Siamo sempre stati presenti, siamo i più titolati:

celebriamo una storia e un mito, ci sarà sempre la Ferrari in

F1, ci apparteniamo a vicenda. Questo team ha già avuto momenti

di difficoltà in passato, ne verremo fuori come abbiamo sempre

fatto e lo faremo insieme ai nostri tifosi”. (ANSA).



