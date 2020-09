(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Sono state come tre gare diverse in

un solo giorno, è stato molto difficile ma questa pista è

fenomenale”.

Così Lewis Hamilton che appena sceso dalla sua Mercedes si è

preso gli applausi dei 3.000 spettatori presenti al Mugello,

prima volta per una gara di Formula 1 dall’inizio della pandemia

di Coronavirus. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte