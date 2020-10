F1:Portogallo;Bottas davanti in libere 2,Ferrari in crescita

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Seconde libere in vista del Gp del

Portogallo nel segno della Mercedes di Valtteri Bottas. In una

sessione caratterizzata da due sospensioni (incendio alla Alpha

Tauri di Gasly e collisione tra Red Bull Verstappen e Racing

Point Stroll) il pilota finlandese in 1’17”940 ha preceduto la

Red Bull di Verstappen (1’18”535) e la McLaren di Lando Norris

(1’18”743). Ferrari ancora in crescita con Charles Leclerc

quarto (1’18’838) e Sebastian Vettel sesto in 1’19”175, mentre

solo ottavo il campione del mondo e leader del Mondiale Lewis

Hamilton (1’19”308),

Ultimo tempo per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi in

1’21”396. (ANSA).



