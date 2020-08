F1:Racing Point;Ferrari annuncia appello contro sentenza Fia

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – “Possiamo confermare che abbiamo

appena dichiarato la nostra intenzione di fare appello contro la

decisione dei commissari della Fia riguardo alla Racing Point”.

La Ferrari ha così deciso di fare ricorso contro la sentenza

della federazione che prevede una penalità (15 punti nel

campionato costruttori e una multa di 400.000 euro) per la

scuderia canadese accusata d’aver copiato la Mercedes del 2019.

Oggi la federazione automobilistica internazionale (Fia) ha

annunciato d’aver accolto il ricorso della Renault che aveva

denunciato come le monoposto Racing Point fossero del tutto

simili alle Mercedes dell’anno scorso. Secondo il ricorso

Renault, la Racing Point, di proprietà del miliardario canadese

Lawrence Stroll e le cui auto sono alimentate da motori

Mercedes, ha copiato – come sentenziato dalla Fia – per la sua

vettura quest’anno alcune parti, comprese le prese dei freni,

della Mercedes campione del mondo l’anno scorso. (ANSA).



