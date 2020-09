F1:Russia; Mercedes Hamilton in pole, 2/a Red Bull Verstappen

La Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen davanti all’altra Mercedes di Valtteri Bottas e alla Racing Point di Sergio Perez.

Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e ridUcendo in pezzi la sua monoposto. A pochi secondi dall’impatto, la vettura di Vettel è stata schivata dall’altra Ferrari di Charles Leclerc lanciata alla ricerca del tempo migliore. Il pilota monegasco è riuscito ad evitare miracolosamente lo scontro con il compagno rimasto illeso. “Sto bene”, ha detto poco dopo l’incidente Vettel dal suo abitacolo.

Dopo la Ferrari di Vettel coinvolta in un incidente e fuori dalla top ten delle qualifiche del Gp di Russia, anche la Rossa di Leclerc non è riuscita a qualificarsi alla Q3. Il monegasco non è andato oltre l’undicesimo tempo (partirà dunque undicesimo), mentre Vettel scatterà dalla quindicesima posizione.

