F1:Schumacher compie 53 anni, auguri Todt’ispirazione per tutti’

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – Oggi, 3 gennaio 2022, Michael

Schumacher compie 53 anni. Il sette volte campione del mondo,

gravemente infortunatosi a fine 2013 dopo una caduta sugli sci a

Meribel, in Francia, ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da

ex piloti, amici e persone che hanno condiviso con lui gli anni

più belli e gloriosi del suo dominio in Ferrari, dal 2000 al

2004. Tra i più toccanti, non è mancato quello scritto dall’ex

team principal del Cavallino rampante, Jean Todt. Il francese,

che ha recentemente terminato il suo ruolo di Presidente della

FIA, si è rivolto al tedesco con un breve messaggio pubblicato

su twitter: “buon compleanno Mikel! In questo giorno speciale

celebriamo una grande leggenda della F1 ed un caro amico.

Continui ad essere un’ispirazione per tutti noi. Tutto il mio

affetto in occasione del tuo compleanno”.

Il rapporto tra Todt e Schumacher iniziò nel 1996, anno in

cui il tedesco venne ingaggiato dalla Ferrari dopo i due titoli

iridati conquistati in Benetton. A Maranello trovò dunque il

manager francese, precedentemente assunto dalla Rossa nel 1993.

Dopo i mondiali sfiorati nella seconda metà degli anni ’90, il

terzo millennio si aprì con l’affermazione di Schumacher, che

interruppe un digiuno di vittorie ferrariste nel campionato del

mondo presente dal 1979. Gli altri quattro sigilli, ottenuti

consecutivamente dal 2001 al 2004, non fecero altro che

incrementare il feeling tra i due maggiori protagonisti di quel

periodo, oltre a concretizzare uno dei più grandi domini della

storia di questa categoria: in tutta la sua permanenza a

Maranello, interrottasi nel 2006 con il suo primo ritiro dalle

competizioni, Schumacher vinse 72 GP, oltre a cogliere 58 pole,

53 giri veloci e ben 116 podi, in un totale di 180 GP disputati.

(ANSA).



