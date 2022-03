F1:test Bahrain;Gasly il più veloce, poi Ferrari Sainz e Leclerc

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – E’ la Alpha Tauri di Pierre Gasly la

vettura più veloce nella prima giornata di test in Bahrain in

vista del via del Mondiale 2022 di Formula 1 il 20 marzo sulla

stessa pista di Sakhir. Il francese in 1’33”902 ha preceduto le

due Ferrari di Carlos Sainz (1’34”3599 e Charles Leclerc

(1’34.531) che montavano gomme più dure e dunque più lente

rispetto a Gasly.

Lontane sia Red Bull che Mercedes: la scuderia austriaca con

Sergio Perez non è andata oltre il decimo tempo in 1’35”977

precedendo proprio la monoposto tedesca di Lewis Hamilton

undicesimo in 1’36”365. Meglio dell’inglese il suo nuovo

compagno di scuderia George Russell nono in 1’35”941.

La prima giornata di prove si è chiusa alcuni minuti prima

del previsto a causa dell’uscita di pista della Red Bull di

Perez finita nelle vie di fuga sabbiose.

Ecco la classifica di tutti i tempi del day 1 in Bahrain:

1 – Gasly, AlphaTauri 1’33”902 102 giri

2 – Sainz, Ferrari 1’34”359 51

3 – Leclerc, Ferrari 1’34”531 64

4 – Stroll, Aston Martin 1’34”736 49

5 – Albon, Williams 1’35”070 104

7 – Bottas, Alfa Romeo 1’35”4 49

8 – Vettel, Aston Martin 1’35”706 39

9 – Russell, Mercedes 1’35”941 56

10 – Perez, Red Bull 1’35”977 137

11 – Hamilton, Mercedes 1’36”365 62

12 – Alonso, Alpine 1’36”745 24

13 – Ocon, Alpine 1’36”768 42

14 – Zhou, Alfa Romeo 1’37”164 54

15 – Fittipaldi, Haas 1’38”527 46 (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte