F1:Vettel, resistenza aerodinamica punto debole Ferrari

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Come squadra, abbiamo perso i

nostri obiettivi e non siamo riusciti a tenere il passo, siamo

delusi”. In una intervista al giornale tedesco ‘Die Zeit’

Sebastian Vettel parla della stagione fallimentare della

Ferrari, team che lascerà a fine stagione per andare a prendere

il posto di Sergio Perez alla Racing Point, futura Aston Martin.

“Non è che le Mercedes dominino le gare perché sono fortunate –

afferma il pilota tedesco – la W11 è un’auto davvero

spettacolare. Un’auto che ha permesso al marchio tedesco di

trionfare ancora una volta nel campionato piloti e costruttori.

E sono passati sette anni così. Un’egemonia nell’era ibrida che

sembra non avere fine”.

Il quattro volte iridato spiega poi cosa è successo quest’anno

alla SF1000 con cui la Ferrari non è riuscita a vincere nessuna

gara (nel 2019 la Rossa ne ha vinte tre: due andate a Leclerc

-Spa e Monza- e una a Vettel – Singapore-). “Abbiamo fatto solo

un piccolo passo avanti e la concorrenza è cresciuta molto di

più. L’anno scorso abbiamo avuto un’auto relativamente

efficiente. Quest’anno abbiamo più carico aerodinamico, ma anche

la resistenza aerodinamica è significativamente maggiore”

(ANSA).



