F1:Vettel saluta Ferrari,brutta fine d’una storia bellissima

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Non siamo stati veloci per tutto il

weekend, ma essendo l’ultima gara speriamo di andare a punti”.

Così Sebastian Vettel prima del via della gara di Abu Dhabi, che

lo vede 13esimo in griglia per quella che è la sua ultima prova

con la Ferrari. “Difficile trovare le parole giuste in una frase

o due – ha aggiunto il tedesco a sky – E’ stata una brutta fine

per una storia bellissima. Mi mancheranno tutti i ragazzi, mi

sono goduto il sostegno di tutti i tifosi in questi anni. Mi

sento diverso rispetto all’inizio, ma se valuto tutto il periodo

penso che sia stata un’avventura bellissima. Cosa farò alla fine

del GP? Dipende come andrà…”. (ANSA).



