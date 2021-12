F2: Gp Arabia, violento scontro al via tra Fittipaldi e Pourchaire

Condividi l'articolo

Paura al semaforo verde della della Feature Race di Formula 2 in Arabia Saudita prima del via della F1., La vettura del francese Pourchaire (ART) si pianta in griglia e viene travolta da quella del brasiliano Fittipaldi (Charouz RS). Gara interrotta, lunghi momenti di angoscia, ma entrambi i piloti sono stati estratti coscienti dalle vetture, subito sottoposti agli accertamenti del caso e poi trasportati in ospedale con l’elisoccorso. Ad aver riportato le conseguenze più serie è stato però Fittipaldi, rimasto intrappolato all’interno della vettura per le ferite riportate alle gambe, ma tuttavia parla e si muove. Il GP riparte, poi viene sospeso definitivamente per un altro incidente



