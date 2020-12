(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Uno Schumacher torna sul tetto del

mondo. E’ Mick, figlio di Michael, che oggi in Bahrain – pur

classificandosi al 18/o posto – si è laureato campione del mondo

della Formula 2. Il giovane tedesco festeggia il suo passaggio

in F1 con la Haas per la prossima stagione. (ANSA).



