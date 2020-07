FA Cup: 2-0 al Manchester City, l’Arsenal in finale

La citazione è scontata, ma assolutamente valida per dare l’idea di quanto accaduto a Londra, dove l’Arsenal ha battuto il Manchester City 2-0, conquistando la qualificazione per la finale della FA Cup. In altre parole, l’allievo Mikel Arteta ha superato il maestro Pep Guardiola, di cui era assistente fino a qualche mese addietro proprio con i ‘citizens’, estromettendolo dall’ultimo atto del trofeo.

I ‘Gunners’, che incontreranno la vincente fra Manchester United e Chelsea (in campo domenica), sono passati in vantaggio con Pierre-Emerick Aubameyang dopo 19′: è stato lo stesso centravanti gabonese a raddoppiare al 26′ della ripresa. La finale è in programma il primo agosto.



