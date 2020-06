Fa Cup: 2-1 al Norwich, United in semifinale

Il Manchester United si è qualificato per la semifinale di FA Cup. I Red Devils hanno superato per 2-1, ai temi supplementari il Norwich, ultimo in classifica in Premier League.

United in vantaggio al Carrow Road a inizio ripresa grazie ad una rete di Ighalo. I padroni di casa del Norwich pareggiano al 30′ con Cantwell. Nel finale il Norwich rimane in 10 per l’espulsione di Klose e i tempi regolamentari si concludono sull’1-1. Nei supplemenmtari, al minuto 118 arriva la rete di Maguire ed il Manchester United si qualifica per la semifinale.

Domenica sono in programma le altre tre partite dei quarti di finale: Sheffield Utd-Arsenal, Leicester-Chelsea e Newcastle-Manchester City.

—

