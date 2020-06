Fa Cup: anche Chelsea e Arsenal in semifinale

Il Chelsea stacca un biglietto per le semifinali di FA Cup, aggiungendosi a Manchester United (vittorioso ieri sera sul Norwich) e all’Arsenal (che nel primo dei quarti di finale della domenica di coppa aveva battuto lo Sheffield United).

I blues di Lampard ringraziano Ross Barkley, autore a metà secondo tempo della rete decisiva. Barkley, così come Kovacic e Azpilicueta era stato uno dei ben tre cambi effettuati da Lampard durante l’intervallo.

Ha faticato l’Arsenal per avere ragione dello Sheffield: il match è stato deciso da una rete nel finale di Dani Ceballos per il 2-1 finale dopo che un calcio di rigore di Pepe aveva sbloccato il punteggio, ed il gol dell’1-1 di McGoldrick.



—

