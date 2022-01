FA Cup: Newcastle eliminato da squadra terza serie

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 09 GEN – Avrà anche una proprietà reale

saudita pronta a spendere l’impossibile sul mercato, intanto

però il Newcastle arranca in Premier League, dove lotta per

salvarsi, e ora è anche fuori dalla FA Cup, la Coppa

d’Inghilterra.

Le Magpies infatti hanno perso in casa per 1-0 contro il

Cambridge United, club della Football League One, corrispondente

inglese della Serie C italiana. La rete decisiva per la squadra

della città celebre per la sua Università è stata segnata da

Ironside all’11’ st, e il Newcastle non è stato capace di

rimedire, così è stato eliminato. Questo match era valido per il

terzo turno, ed è curioso notare che l’impresa del Cambridge

United arriva proprio nel giorno in cui il genio della fisica

Stephen Hawking, che dell’ateneo cittadino è stato uno dei

massimi esponenti, avrebbe compiuto 80 anni. (ANSA).



