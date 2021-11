Facebook annuncia: “Non useremo più il riconoscimento facciale”

Condividi l'articolo









Facebook non userà più il riconoscimento facciale per le foto e i video sulla sua piattaforma. Lo afferma Meta in una nota sottolineando di dover valutare i benefici e le crescenti preoccupazioni sulla tecnologia. “Nelle prossime settimane chiuderemo il sistema Face Recognition su Facebook”, si legge in una nota. “Continuiamo a ritenere la tecnologia del riconoscimento facciale uno strumento” ma ci sono anche “crescenti preoccupazioni sull’uso” e le autorità, spiega la società di Zuckerberg, non hanno ancora offerto regole chiare. Di fronte a questa incertezza “riteniamo che limitare l’uso del riconoscimento facciale sia appropriato”.



