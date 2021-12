Facebook: authority Gran Bretagna, stop acquisizione Giphy

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – La Cma (Competition and Markets

Authority), agenzia regolatrice britannica sulla concorrenza e

il mercato, ha ordinato oggi a Facebook di vendere Giphy,

strategica start-up specializzata nell’animazione grafica

acquisita l’anno scorso dal colosso Usa del web guidato da Mark

Zuckerberg. La decisione è stata presa sulla base di una

valutazione di violazione della libera concorrenza determinata

dal takeover. E arriva dopo che la Cma aveva già sanzionato il

mese scorso Meta Platforms Inc, attuale denominazione della casa

madre di Facebook, con una multa da 50 milioni di sterline per

aver “deliberatamente tenuto nascosti alcuni dettagli” chiave

sull’acquisizione alle autorità del Regno Unito preposte alla

sorveglianza di questo tipo di operazioni. In mancanza di una

cessione della start-up, “Facebook incrementerebbe ulteriormente

il proprio potere nel mercato dei social media, attraverso il

controllo dell’accesso dei competitor ai servizi forniti da

Giphy GIFs”, hanno sottolineato i responsabili dell’authority

britannica nel motivare il draconiano verdetto. Meta, che aveva

annunciato l’acquisto di Giphy per una cifra ufficiale pari a

400 milioni di dollari nel maggio 2020, ha da parte sua fatto

sapere di non essere d’accordo con queste motivazioni, di

considerare la fusione vantaggiosa sia per le due aziende sia

per il mercato e di riservarsi ora l’opzione di un possibile

ricorso in appello. (ANSA).



