Facebook lavora ad app per dirette video con vip, a pagamento

Facebook lavora ad un nuovo strumento video che permetterà agli utenti di interagire, a pagamento, con creatori di contenuti o celebrità durante una trasmissione in diretta. Secondo Bloomberg, lo strumento si chiama Super, e ricorda Cameo, l’app lanciata da Google in cui le celebrities pubblicano video-risposte alle domande dei fan o mandano, sempre dietro pagamento, videomessaggi personalizzati.

Con Super gli utenti – scrive Bloomberg – potrebbero acquistare regali digitali o pagare creatori dei contenuti e vip per “apparire” accanto a loro durante un live streaming e fare domande o selfie. Durante la diretta, i primi potranno anche vendere prodotti. Super è in fase di sviluppo in un team di sperimentazione di nuovi prodotti di Facebook, la società lo starebbe dunque testando internamente.

L’app Cameo di Google lanciata ad agosto 2018 è stata valutata 300 milioni di dollari a metà del 2019, secondo Axios.

Lunedì, Facebook ha anche fatto un aggiornamento a Collab, un’app lanciata a maggio che consente ai musicisti di collaborare con i fan sulla musica.



