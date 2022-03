Facebook segue Twitter, giro di vite su media statali russi

Condividi l'articolo

Anche Facebook, dopo Twitter, ha annunciato un giro di vite sulla presenza nella sua piattaforma di media legati allo Stato russo, accusati di disinformazione nell’invasione russa dell’Ucraina. Meta (la societa’ che controlla Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger) ha spiegato che limiterà l’accesso a Russia Today (Rt) e Sputnik, ritenute dall’Occidente megafono della propaganda del Cremlino e piattaforme per giustificare la guerra contro Kiev. Poche ore prima Twitter aveva deciso di segnalare i cinquettii legati a media affiliati allo Stato Russo.

“Abbiamo ricevuto richieste da diversi governi e dall’Ue di adottare ulteriori misure in relazione ai media russi controllati dallo stato. Data la natura eccezionale della situazione attuale, in questo momento limiteremo l’accesso a RT e Sputnik in tutta l’Ue – spiega in un post ufficiale Nick Clegg, a presidente per i global affairs – Continueremo a lavorare a stretto contatto con i governi su questo tema”.

