Facebook sotto torchio a Congresso Usa su danni a teenager

Condividi l'articolo









Facebook sotto torchio oggi al Congresso Usa dopo le rivelazioni del Wall Street Journal sui possibili impatti negativi delle sue piattaforma (compresa Instagram) sulla salute mentale delle adolescenti.

Rivelazioni riguardanti in particolare ricerche interne di Fb che, secondo il senatore dem Richard Blumenthal, dimostrano come il social fosse a conoscenza degli impatti dannosi dei suoi siti sui bambini e il suo tentativo di nascondere queste scoperte.

Antigone David, capo globale della sicurezza di Facebook, ha replicato che il quotidiano ha pubblicato in modo selettivo le ricerche interne per dare una visione inaccurata e fosca del lavoro della società e ha sostenuto che una indagine sugli adolescenti su 12 questioni serie come ansia, tristezza e disordini alimentari ha mostrato che Instagram li ha generalmente aiutati. In una ricerca Fb pubblicata dal Wsj si ammette tuttavia che “noi rendiamo le questioni dell’immagine del corpo peggiori per una adolescente su tre”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte