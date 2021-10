Fairy Oak, torna Elisabetta Gnone con Il destino di una fata

Condividi l'articolo









ELISABETTA GNONE, FAIRY OAK – IL DESTINO DI UNA FATA (SALANI, PP 288, EURO 16,90)

Un altro ritorno a Fairy Oak con una nuova storia di Elisabetta Gnone che, dopo l’addio, era tornata alle atmosfere della meravigliosa valle di Verdepiano nel 2020 con ‘La storia perduta’, a 15 anni dall’uscita della saga fenomeno editoriale tradotta in 23 paesi con oltre 4 milioni di copie venute. Il 4 novembre arriva in libreria e negli store online ‘Fairy Oak: Il destino di una fata’ in cui una nuova voce, quella dell’autrice, ci racconta la storia di Fairy Oak. Sa molte cose e moltissime ne svela, arricchendo il dipinto che ritrae il popolo della Valle di Verdepiano di dettagli curiosi e di nuove, inaspettate sfumature. E’ una voce fuori campo, può svelare segreti, entrare in dettagli e raccontare aneddoti e situazioni che i suoi personaggi non possono conoscere o riferire.

La Gnone sa quando Grisam Burdock s’innamorò di Pervinca Periwinkle – il momento esatto – e quando il cuore del giovane inventore Jim Burium diede il primo balzo per la sorella di Pervinca, Vaniglia. Sa cosa pensò la fata Felì la prima volta che vide dall’alto il piccolo villaggio affacciato sul mare ed è soprattutto di lei che vi narra, del primo e dell’ultimo anno che Sefeliceleisaràdircelovorrà passò a Fairy Oak, e di quei pochi istanti in cui si compie il destino di una fata. Un destino comune a molti, come scoprirete. ‘Il destino di una fata’ rivela tutti i segreti (o quasi) della comunità, buffamente assortita, che convive serenamente nel villaggio della Quercia Fatata.

In questi anni all’autrice sono state rivolte tante domande e curiosità a proposito della saga e ha pensato che un libro potesse colmare quei vuoti e risolvere quei dubbi che in tanti sentono ancora d’avere riguardo i suoi abitanti. La Gnone, grazie alla serie di Fairy Oak e Le storie di Olga di carta, è una delle autrici più amate a livello internazionale.



