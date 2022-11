Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Paulo Roberto Falcão è il nuovo

coordinatore sportivo del Santos, formazione dello Stato di San

Paolo, nella quale per anni ha giocato la leggenda Pelè. “I

colloqui fra il presidente Andres Rueda e l’ex centrocampista e

allenatore della squadra brasiliana erano in corso da circa un

mese e i due hanno atteso la fine del Brasileirão per dare

l’annuncio”, si legge in un tweet pubblicato sull’account

ufficiale del club brasiliano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte