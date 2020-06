Falchi, torno in Rai e racconto gli evergreen

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Anna Falchi è pronta tornare in Rai dall’ingresso principale. “Devo essere onesta, non ero sparita del tutto – racconta – ma ho fatto altre cose. Ma questo ammetto, prima del lockdown si era profilato come un anno prolifico, tante ospitate come opinionista a molti programmi, da La vita in diretta, a Storie italiane, ad Agorà, inviti a trasmissioni radio. Poi è successo quello che nessuno di noi poteva immaginare”. Da lunedì 29 giugno, parte su Rai1 C’è Tempo per… il nuovo programma del daytime dedicato agli over 65 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 11.30 (ma solo lunedì 29 dalle 11,35 alle 13,25), i due conduttori racconteranno chi sono i protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia conta 13,8 milioni di persone. “Io preferisco chiamarli evergreen, sono persone – spiega – che hanno tanto da insegnarci e raccontarci, sono la nostra memoria, soprattutto una generazione che non si è mai arresa e continua non farlo, il programma è un atto di amore nei loro confronti”. Ma la Falchi se lo aspettava di essere chiamata a condurre un programma in Rai? “Sono andata ospite a una trasmissione con Beppe Convertini, e siamo stati notati dal direttore Stefano Coletta insieme. Vedendoci ha pensato quei due potrebbero funzionare insieme, da lì a poco è nata l’idea di questo programma un suo intuito”. Ma come è strutturato? “Raccontare la rinascita del Paese: uomini e donne che sono colonne delle nostre vite e della nostre famiglie, spesso ancora attivi sul lavoro, carichi di sogni, desideri e di vitalità, nonni preziosi e insostituibili. Sono importanti i ricordi, le tradizioni da scoprire e condividere. Gireremo l’Italia – racconta – alla ricerca delle loro storie di vita più belle e gli daremo la parola, in prima persona”. C’è tempo per… è allora un atto d’amore verso i nostri genitori e nonni, vogliamo creare per loro ogni giorno rispetto, allegria e voglia di vivere, aprire finestre sul mare e sui monti, mostrare la bellezza delle loro vita e della nostra Italia. “Andremo anche alla ricerca di chi ha saputo ricominciare, riaprire un’attività. Nel pieno rispetto delle norme Rai sul Covid, con i conduttori ci saranno in studio ospiti famosi e over 65 comuni, in giro per l’Italia avremo i nostri 3 inviati: Paolo Notari, Carolina Rey e Barbara di Palma.

