Falsa invalida da 38 anni intercettata,le pillole le buttavo

(ANSA) – PALERMO, 04 MAG – “Ogni tanto andavo dal dottore e

mi facevo prescrivere due pacchi di piccole e le mettevo dentro,

e poi infatti le buttavo. Certo, io le caramelle eh.. le dovevo

prendere, se non le prendo risulta, perché comunque prendo le

caramelle, ha capito?” Lo afferma, in una telefonata ascoltata

dalla guardia di finanza di Palermo, la 67enne denunciata per

truffa perché accusata di avere, per 38 anni, simulato una grave

disabilità mentale beneficiando di un trattamento pensionistico

di invalidità civile, integrato dall’indennità di

accompagnamento. L’intercettazione alla presunta ‘falsa

invalida’ è riportata in un video diffuso dalla sala stampa

delle Fiamme gialle.

“E’ di fondamentale importanza il contrasto dei comportamenti

illeciti che sottraggono risorse alla collettività, risorse che

– afferma il colonnello Gianluca Angelini comandante del nucleo

di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di

Palermo – devono raggiungere i soggetti che ne hanno

effettivamente bisogno, al fine di tutelare le fasce più deboli

della popolazione. Nessuno deve più tollerare queste gravi forme

di truffa: tutti devono sentirsi investiti della responsabilità

di essere sensori della legalità, segnalando comportamenti

illeciti di cui si abbia conoscenza, a tutela dei cittadini

onesti e rispettosi delle regole”. (ANSA).



