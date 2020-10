False fatture, sequestrati beni per 2 milioni nel Reggiano

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 20 OTT – Avrebbero emesso fatture per

operazioni inesistenti per un valore di sei milioni di euro e

avrebbero evaso l’Iva per circa due milioni di euro, grazie ad

imprese ‘fantasma’. È l’esito dell’operazione ‘Light Off’

condotta dalla guardia di finanza di Guastalla, nella Bassa in

provincia di Reggio Emilia, che ha eseguito stamattina due

misure interdittive nei confronti di altrettanti imprenditori

reggiani del divieto temporaneo di esercitare la loro attività

imprenditoriale per la durata di un anno. Sono accusati di frode

fiscale e dichiarazione fraudolenta.

Le Fiamme Gialle inoltre hanno messo a segno un sequestro

preventivo per equivalente di beni immobili, disponibilità

finanziarie e partecipazioni societarie per un valore

complessivo di due milioni di euro. Le indagini – tuttora in

corso e coordinate dal pm della procura di Reggio Emilia Iacopo

Berardi – sono state avviate nel 2019 dopo una verifica fiscale

nei confronti di una società reggiana formalmente attiva nel

settore dell’installazione di impianti idraulici, riscaldamento

e condizionatori.

Dai primi accertamenti sono emerse le fatture passive emesse

da tre imprese fornitrici utilizzate – secondo le accuse – come

cosiddette ‘cartiere’, dedite al rilascio di fatture per

operazioni inesistenti. Dalle investigazioni poi sono state

identificate ulteriori sei società “cartiere” che avrebbero

emesso tra il 2016 e il 2019 fatture per operazioni inesistenti

e transazioni fittizie verso la società reggiana per un totale

di 6 milioni con conseguente evasione dell’Iva di 2 milioni.

(ANSA).



