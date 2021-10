Falsi titoli per l’assunzione a scuola, 101 denunciati

Condividi l'articolo









(ANSA) – TREVISO, 22 OTT – La Guardia di Finanza di Treviso

ha denunciato 101 persone che erano state assunte nelle scuole

della provincia presentando titoli culturali e di servizio

risultati falsi. Le assunzioni, a tempo determinato, erano state

fatte tra il 2018 al 2020 e riguardavano personale scolastico

Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario). Il danno stimato

all’erario ammonta a due milioni di euro.

Le assunzioni erano state effettuate in base alla posizione

ricoperta dai candidati nella graduatoria correlata al bando

personale Ata ai primi posti, in cui si erano sistematicamente

posizionati candidati che avevano attestato di aver conseguito

diplomi di qualifica professionale con votazione di 100

centesimi, oltre al possesso di specifiche esperienze

professionali. Per gran parte di questi la Gdf ha accertato che

il diploma era stato conseguito, con il massimo punteggio, in un

ristretto numero di istituti scolastici campani, mentre i titoli

di servizio erano stati maturati lavorando in improbabili scuole

paritarie. In particolare, per 43 indagati, i diplomi sono

stati rilasciati da quattro istituti scolastici, delle province

di Salerno, Benevento e Avellino, che non erano autorizzati

dall’Ufficio Scolastico Regionale allo svolgimento degli esami

di qualifica professionale. Istituti, già al centro di inchieste

giudiziarie perchè sospettati di essere veri e propri “diplomifici”. In altri diversi casi, invece, i diplomi erano

del tutto fasulli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte