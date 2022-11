Family Christmas Bocelli vola in classifiche internazionali

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Andrea, Matteo e la piccola Virginia

Bocelli conquistano le vette delle classifiche internazionali.

“A family Christmas” (Decca / Capitol), il loro album dedicato

al Natale, è al n.1 di iTunes USA, al n.1 di iTunes Canada, e in

Top10 in Uk, Norvegia, Irlanda e Belgio, Australia, Polonia. E

il disco vola anche in UK, dove è n.1 su Amazon UK Best Sellers.

Non solo “A Family Christmas” sta conquistando anche la

classifica americana, dove ha debuttato direttamente al n.1 di

Billboard Classical Album, al n.1 di Billboard Classical

Crossover Albums e al n.2 di Billboard Holiday Album. E con “A

Family Christmas” il tenore ha raggiunto la vetta della

Billboard Classical Album per la 21esima volta nella sua

carriera: un dato eccezionale per un artista italiano; dal 1997

ad oggi, infatti, 21 suoi album sono stati al n.1 della chart

americana (il primo nel 1997 è stato “Viaggio Italiano”). Un

risultato che conferma ancora una volta Bocelli come l’artista

italiano più amato al mondo.

Ora Andrea, Matteo e Virginia, impegnati in sold out tour in

tutta l’America con oltre 20 date nelle arene principali tra cui

il Madison Square Garden di NYC, sono attesi per un altro

importante appuntamento streaming mondiale: il prossimo 4

dicembre, in partnership con YouTube su multipiattaforma

(fruibile su mobile, app, sito), i tre artisti saranno

protagonisti di un prodotto unico nel suo genere, che sarà una

fiaba, un concerto e un evento insieme, realizzato tra il

Castello e le strade di Gressoney della Valle d’Aosta. La

première si terrà in esclusiva streaming mondiale su YouTube il

4 dicembre, mentre la watch page partirà il 28 Novembre. Il

concerto-evento sarà poi disponibile in un formato completo sul

canale americano TBN dal 16 Dicembre, in anteprima mondiale in

America ed a seguire in tutto il mondo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte