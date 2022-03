Fanny & Alexander festeggia 30 anni di attività

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 MAR – Fondata nel 1992 da Chiara Lagani

e Luigi De Angelis, la compagnia Fanny & Alexander festeggia

trent’anni di attività con l’ ampio progetto ‘TRENTAF&A!’ che

questa settimana presenta due spettacoli all’Arena del Sole di

Bologna, ‘Sylvie e Bruno’ e “Storia di un’amicizia”. Il

progetto, dopo l’anteprima di ‘OZ’ a Modena, si sviluppa lungo

tutto l’anno tra Bologna e Ravenna coinvolgendo, oltre a Emilia

Romagna Testaro, anche Ravenna Festival dove debutteranno ‘Addio

Fantasmi’ e il polittico video / concerto ‘The Garden’, il

Teatro Comunale di Bologna con l’allestimento del ‘Lohengrin’ di

Richard Wagner, l’Ater e molti altri enti e associazioni. Fanny

& Alexander è una bottega d’arte, come loro stessi si

definiscono, che dalla contaminazione dei linguaggi (teatro,

arti visive, letteratura, musica), ha dato vita negli anni a

live-performance, opere liriche e installazioni, intessendo reti

interdisciplinari, innescando interazioni di forme e contenuti

classici con la sperimentazione e le nuove tecnologie. I primi

appuntamenti bolognesi sono in programma il 23 e 24 marzo

all’Arena del Sole dove la compagnia proporrà ‘Sylvie e Bruno’,

tratto dall’omonimo libro di Lewis Carroll, una favola

contemporanea che ha al suo centro crisi politiche, epidemie

mortali e un tragico senso di fine, ma anche la forza creativa

dei sogni e il potere vivificante dell’immaginazione. Il 26 e 27

marzo, invece, andrà in scena ‘Storia di un’amicizia’, uno

spettacolo tratto dalla tetralogia di Elena Ferrante, ‘L’amica

geniale’. In scena Chiara Lagani e Fiorenza Menni, dirette da

Luigi De Angelis. La pièce divisa in tre capitoli (Le due

bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), si basa sulla

storia di due donne e del loro profondo legame, seguendo passo

dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi

reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e

prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo

sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle

contraddizioni del passato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte