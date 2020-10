Farage, ‘nel video Trump appare vigoroso. Starà bene’

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Il presidente degli Stato Uniti

Donald Trump è apparso “vigoroso” nel video girato all’ospedale

militare Walter Reed nei pressi di Washington dove è ricoverato

dopo essere roisultato positivo al covid. Ne è convinto Nigel

Farage, l’ex leader dell’Ukip ed estimatore di Trump che a Sky

News ha sottolineatop come, nonostante la malattia,, il

ricovero, la somministrazione di ossigeno “tenuto conto di tutto

questo, è apparso abbastanza vigoroso”. Secondo il politico

britannico ci vorrà ancora tempo per capire se l’effetto del

virus su Trump sarà pesante o meno, ma -ha aggiunto- “non beve,

non fuma, ha qualche chilo di troppo ma in generale è in buona

salute, quindi io direi che andrà tutto bene”. Secondo Farage

inoltre la malattia del presidente potrà risultare “negativa per

la sua campagna” elettorale “nel breve periodo” ma che non sarà

in definitiva un fattore determinante per la rielezione. (ANSA).



—

