Farmacisti no vax individuati e sanzionati a Catanzaro

(ANSA) – CATANZARO, 31 DIC – Non si erano mai vaccinati, non avevano subito alcuna sospensione dall’attività e continuavano a

svolgere il loro lavoro in assenza del previsto “green pass”.

Due farmacisti no vax, il titolare di un esercizio commerciale e

una sua collega, dipendente, sono stati scoperti e sanzionati

dai carabinieri di Catanzaro e dagli specialisti del Nas.

La situazione è emersa a seguito di un controllo effettuato

dai militari in una farmacia della zona sud del capoluogo di

regione, nell’ambito delle attività svolte per verificare il

rispetto delle normative in materia di contrasto alla pandemia

da Covid-19. La successiva ispezione, che il personale del

reparto speciale dell’Arma ha eseguito all’interno

dell’esercizio commerciale, ha evidenziato inoltre che la

farmacia aveva venduto numerosi medicinali in assenza della

prevista prescrizione medica. Il totale delle sanzioni elevate è

pari ad oltre 1500 euro.

I due professionisti che avevano contravvenuto alle disposizioni

di legge sono stati anche segnalati all’Ordine dei farmacisti

per l’avvio del procedimento di sospensione. (ANSA).



