Fascisti e ipocriti … di Sergio Pizzolante

Ok! Va bene. Bisogna essere risoluti.

C’erano i fascisti in piazza l’altro giorno? Si.

Allora c’è qualcosa di fascista in alcuni ministri del Governo italiano.

C’è qualcosa di fascista nel Vaffa di Grillo che impala in piazza i volti dei nemici, per consentire ad ogni fascista che passa di sputargli addosso? Si.

C’è qualcosa di fascista in Grillo che accusa una ragazza stuprata di aver denunciato in ritardo? Si

Allora, allora, perché i 5 stelle, sono diventati il desiderio più grande del Pd?

Gli alleati strategici.

Perché gli antifascisti che gridano al ritorno del fascismo vedono le ambiguità solo nella Meloni e in Salvini e non in Grillo e compagnia!

Perché?

Perché sono ipocriti.