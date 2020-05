Fase 2: a Bologna una campagna per promuovere uso bicicletta

(ANSA) – BOLOGNA, 14 MAG – ‘Installa l’antivirus’, ‘Dai Aria’, ‘Dagli dei metri’ e per tutti ‘Scegli la bici!’: sono gli slogan che caratterizzano l’avvio della campagna di comunicazione ‘#andràtuttinbici’ e che da ieri compaiono a Bologna sulle fiancate di 48 autobus, in 15 grandi cartelloni stradali posti ai principali snodi della città e sui manifesti di cento bacheche. Testimonial dell’iniziativa è lo scrittore Enrico Brizzi, che ha contribuito alla campagna donando un suo racconto sul rapporto tra la città e la bicicletta.

‘#andràtuttinbici’ è l’iniziativa promossa dalla Consulta Comunale della Bicicletta per raccontare i vantaggi della mobilità attiva ‘post coronavirus’: spostarsi in bici garantisce il distanziamento sociale, fa bene alla salute, rafforza le difese immunitarie, mantiene l’aria pulita. Favorisce inoltre la vita all’aria aperta, concede più tempo per se stessi e permette di ricostruire relazioni interrotte dalla quarantena.

La campagna affissioni è solo l’inizio di un progetto che grazie ai contributi finanziari di circa 400 persone (è ancora possibile donare su GoFundMe) vuole andare oltre, portando la campagna in radio e nelle aziende bolognesi. ‘#andràtuttinbici’ proseguirà fino a ottobre con la costruzione di una piattaforma, www.andratuttinbici.it, che ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare l’abitudine di chi avrà deciso per la prima volta di andare in bici. Il sito avrà come focus la città metropolitana di Bologna, ma con la possibilità di essere allargato ad altre città, per raccontarne i servizi e la community che pedala.

Intanto la campagna realizzata è a disposizione gratuitamente per tutte le città e le amministrazioni che vorranno adottarla.

