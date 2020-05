Fase 2: a Roma riaperti 90% dei bar e 75% dei ristoranti

Nella Capitale hanno riaperto, dal 18 maggio, il 90% dei bar, il 75% dei ristoranti e il 95% che riguarda il segmento dei ristoranti asiatici. Lo rende noto la Fiepet-Confesercenti. Numeri ‘positivi per i pubblici esercizi presenti in periferia, mentre il centro storico paga l’assenza del turismo di massa’ rileva Claudio Pica, presidente dell’Associazione secondo il quale gli incassi di questa primissima fase di riapertura sono lontani dal ‘break-even’, per raggiungere l’auspicabile punto di pareggio e di equilibrio dei conti si dovrà ancora attendere’.

