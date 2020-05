Fase 2: da lunedì in E-R riaprono in parchi acquatici

Lunedì in Emilia-Romagna possono riaprire parchi tematici acquatici, giardini zoologici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante. Lo comunica la Regione, che prosegue “nell’attività di regolamentazione delle procedure necessarie per garantire sicurezza alle persone”. Sono stati infatti approvati i protocolli, con regole e requisiti condivisi dal tavolo regionale, che ha riunito le associazioni di categoria, i sindacati e i Comuni.

Sempre lunedì ripartono strutture extralberghiere e altre tipologie ricettive Si tratta di agriturismi, ostelli, B&B, case per ferie, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanza. E poi appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea.

—

