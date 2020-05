Fase 2, domani alle 18 flash mob #graziefamiglie

Affacciati ad applaudire e ringraziare, ciascuno a suo modo e con il proprio stile: genitori, bambini e nonni che non uscendo di casa hanno dato un contributo decisivo al bene comune. È il flash-mob nazionale #graziefamiglie, lanciato dal Forum delle associazioni familiari, in programma domenica 3 maggio, alle ore 18. Certamente non una festa o un segnale per dire che è finito tutto, viste le drammatiche circostanze che stiamo ancora continuando a vivere, ma un’occasione per ribadire che continua l’impegno per le famiglie che hanno resistito nonostante disagi e ristrettezze. Un modo non convenzionale – secondo il Forum – per tributare un riconoscimento alle famiglie del Paese per quanto hanno saputo organizzare e sacrificare finora in questi mesi di lockdown.

‘Abbiamo giustamente ringraziato medici, infermieri e sanitari, ma non le famiglie che hanno risposto con responsabilità in questi mesi, trovando soluzioni e imparando al volo a fare mille mestieri in contemporanea’, spiega il presidente nazionale del Forum Famiglie, Gigi De Palo. Che aggiunge: ‘Tenere i figli a tempo pieno, diventare insegnanti e assistenti informatici, nel frattempo lavorare in smart-working e poi fare la spesa anche per genitori e anziani, o la riabilitazione per un parente disabile non più assistito dai centri chiusi per l’emergenza: per questo, le famiglie meritano di essere ringraziate. Domenica ci faremo un bell’applauso e ci diremo un grande ‘grazie’ per sottolineare e onorare l’atteggiamento positivo e il contributo di bene comune che le famiglie hanno dato e stanno dando al Paese’.

