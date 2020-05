Fase 2: in Montenapoleone pochi clienti

(ANSA) – MILANO, 18 MAG – Sono quasi tutti aperti i negozi di lusso di via Montenapoleone, il cuore del quadrilatero della moda milanese, dove cartelli all’ingresso informano i clienti sulle regole da seguire per prevenire il contagio. Non sembrano molti, però, ad aver approfittato della prima giornata di apertura per fare shopping. Qualche cliente da Vuitton, meno negli altri negozi. Anche gli store più accessibili di corso Vittorio Emanuele II non sono stati presi d’assalto, anche se la limitazione degli ingressi ha portato a qualche coda, da Zara a H&M dove i camerini sono ancora chiusi e le cassiere spiegano ai clienti che possono provare a casa ed eventualmente fare il reso. Alla Rinascente, invece, si possono provare i vestiti, che però se non acquistati “vanno in quarantena ” per essere sanificati prima di essere di nuovo esposti.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte